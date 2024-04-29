Протесты вспыхнули на ежегодном ужине корреспондентов Белого дома

Пропалестинские активисты провели акцию протеста во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Сотни протестующих призывали к незамедлительному прекращению огня в секторе Газа и бойкоту ежегодного мероприятия.Сообщается, что на ужин собралось около 2,5 тысячи политиков, чиновников, бизнесменов и журналистов. #trtнарусском #палестина #белыйдом #митинг #протест #американцы #ужин #солидарность #газа #палестинцы #вашингтон #бойкот #чиновники #бизнесмены #журналисты #израиль #TRTrussian