В ночь на 29 апреля Израиль нанес авиаудары по трем жилым домам в Рафахе на юге сектора Газа. Погибли 13 человек, десятки получили ранения. В то же время израильские самолеты нанесли удары по городу Газа на севере эксклава. Точное количество жертв атаки уточняется, сообщает Минздрав Газы.

В последние две недели Израиль усилил бомбардировки самого южного города эксклава — таким образом военные готовятся к предстоящему вторжению в Рафах.

Несмотря на давление США, ЕС и ООН, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что все равно намерен штурмовать город. Как сообщает портал Axios, в ближайшие две недели, в начале мая, израильский военный кабинет намерен дать старт вторжению.

В Рафахе укрываются более 1,4 млн человек, бежавших из других частей сектора. Последние удары в ночь на 29 апреля были нанесены за несколько часов до того, как Египет должен был принять лидеров ХАМАС для обсуждения соглашения о прекращении огня с Израилем.

В Каир прибудет делегация во главе с Халилом Аль-Хайей, заместителем главы ХАМАС в Газе. По данным СМИ, движение намерено обсудить предложение о прекращении огня, переданное ХАМАС посредникам из Катара и Египта, а также ответное предложение Израиля.

Как сообщает израильский портал «Едиот Ахронот», Тель-Авив дал понять посредникам, что дает «последний шанс» переговорам. Если встреча 29 апреля не приведет к прогрессу, Израиль намерен начать штурм Рафаха.

СМИ сообщают, что мирное предложение ХАМАС включает обязательство освободить 40 заложников в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. После этого стороны перейдут ко второму этапу перемирия, который включает «период устойчивого спокойствия». После первого этапа Израиль разрешит свободное передвижение между южной и северной частями сектора Газа и частичный вывод израильских войск из Газы.