Британия на несколько недель раньше, чем ожидалось, начала первый этап процесса депортации незаконных мигрантов и просителей убежища в Руанду. Как сообщают местные издания, спешка объясняется грядущими парламентскими выборами.

МВД страны 29 апреля начало крупную операцию по задержанию просителей убежища по всей Великобритании в рамках подготовки к их депортации в Руанду, пишет Guardian.

Официальные лица планируют задерживать беженцев, которые приходят на обычные встречи в офисах иммиграционной службы или на встречи под залог, а также будут забирать людей по всей стране в ходе неожиданных двухнедельных учений. Адвокаты и активисты заявили, что задержания рискуют спровоцировать затяжные юридические баталии, протесты в обществе и столкновения с полицией.

Силовики в Шотландии приведены в состояние повышенной готовности, отмечает газета, ввиду предположительных массовых беспорядков.

Энвер Соломон, исполнительный директор Совета беженцев, заявил: «Правительство решительно настроено безрассудно продолжать свой бесчеловечный план в отношении Руанды, несмотря на издержки, хаос и человеческие страдания, которые он вызовет».

Операции по задержанию и высылке, вероятно, побудят других беженцев, уже находящихся в Великобритании, начать скрываться, опасаясь депортации, предупреждают правозащитники.

«Даже если в этом году в Руанду отправят несколько тысяч человек, останутся десятки тысяч беженцев, бежавших из таких стран, как Афганистан, Судан и Сирия, застрявших в постоянном подвешенном состоянии в Великобритании, которые, вероятно, потеряют контакт со службами и столкнутся с риском эксплуатации и жестокого обращения», — уточнил Соломон.

Задержанных немедленно переведут в центры содержания, которые уже были подготовлены к операции, и будут удерживать до тех пор, пока их не посадят в самолеты до Руанды.

В МВД королевства заявили, что ратификация Закона о безопасности Руанды премьер-министром означает, что «правительство вступает в заключительную фазу реализации этой важной политики по борьбе с нелегальной миграцией и остановке лодок».

«На определенном этапе это неизбежно будет включать задержание людей в рамках подготовки к первому рейсу, который должен отправиться в Руанду через 10–12 недель. Было бы неуместно комментировать дальнейшую оперативную деятельность», — подчеркнули в министерстве.

Начало операции совпадает с началом большой выборной гонки в Британии: 29 апреля стартовали местными выборы в Англии, где тори могут потерять до половины мест, которые они сейчас занимают. Позже в этом году ожидаются и парламентские выборы, где партия Риши Сунака также рискует потерять большинство — во многом из-за спорного закона о беженцах.

Риши Сунак 28 апреля заявил, что борьба с нелегальной миграцией стала центральной в кампании тори. Больше всего недовольны законом о депортации в Шотландии. Местные общины уже дважды предотвращали депортации, устраивая массовые протесты в мае 2021 года и в Эдинбурге в июне 2022 года. В обоих случаях сотни людей окружали транспортные средства иммиграционной службы, чтобы не дать забрать просителей убежища.

Последние официальные данные, опубликованные в воскресенье, показали, что число людей, прибывающих на небольших лодках за первые четыре месяца 2024 года, было самым высоким за этот период — 7167 человек по сравнению с 5745 за тот же период прошлого года. Предыдущий рекорд за эти четыре месяца составлял 6691 человек.