29 апреля в Штутгарте-Штамхайме начинается первый процесс против членов группы «рейхсбюргеров» — заговорщиков, которые планировали свергнуть действующее правительство ФРГ и захватить Бундестаг. Группу раскрыли и провели массовые задержания в декабре 2022 года. Перед судом предстанут 9 из 27 предполагаемых членов «военного отряда». Это начало исторического судебного процесса, отмечает немецкое агентство Tagesschau.

Суды из-за беспрецедентного масштаба будут проходить параллельно в трех инстанциях в ФРГ — в Штутгарте, Франкфурте и Мюнхене. Результаты более чем 400 тыс. страниц материалов дела сведены в обвинительном заключении на более чем 600 страницах. Обвиняемым вменяют членство в террористической организации и государственную измену. Некоторым из обвиняемых также предъявлено обвинение в незаконном владении оружием, одному из них также предъявлены обвинения в попытке убийства и нанесении тяжких телесных повреждений.

В центре обвинений — предполагаемые планы группы совершить госпереворот. «‎Рейхсбюргеры»‎, возглавляемые Генрихом XIII, принцем Рейссом, считали нынешние власти Германии незаконными и планировали восстановить немецкую монархию.

В декабре 2022 года полиция провела масштабную операцию против последователей движения. Среди задержанных — сам Рейсс, а также экс-депутат Бундестага от «‎Альтернативы для Германии»‎ Биргит Мальзак-Винкеманн, бывшие и действующие солдаты бундесвера.

По мнению федеральной прокуратуры, группа вела основательную подготовку к штурму Бундестага и убийству канцлера Олафа Шольца. Во время обысков следователи обнаружили более 380 единиц оружия, включая приборы ночного видения и наручники, а также спутниковые телефоны.

Полиция также нашла на секретных счетах «‎рейхсбюргеров»‎ 500 тыс. евро на подкуп полицейских и выплаты другим участникам группы. В случае осуждения им грозят длительные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного.