Члены правого крыла партии тори готовятся сместить премьер-министра Риши Сунака. Политики заявили, что отправят премьера в отставку, если консерваторы понесут потери на местных британских выборах 2 мая.

Группа депутатов-консерваторов и бывших чиновников, включая сторонников экс-премьеров Бориса Джонсона и Лиз Трасс, заявили, что уже подготовили план по свержению Сунака. Все зависит от результатов местных выборов в Англии и Уэльсе, уточняет газета Financial Times (FT).

По данным издания, тори бросили вызов Сунаку, представив план из пяти пунктов на 100 дней, характеризуя его как план «быстрых побед».

Среди них — повышение зарплат младших врачей, введение более жестких антимиграционных законов, увеличение расходов на оборону до 3% ВВП к 2027 году, ужесточение приговоров для частых правонарушителей и сокращение расходов на социальное обеспечение. Если Сунак потерпит поражение на выборах, тори хотят собрать 52 голоса консерваторов, чтобы инициировать вотум недоверия премьеру.

Однако большинство депутатов-консерваторов считают, что Сунак выживет даже после ужасных результатов выборов, поскольку нет реальной альтернативы, а всеобщие выборы не за горами. Джеймс Клеверли, министр внутренних дел, предупредил повстанцев-тори в прошлый четверг, что попытка сместить Сунака будет «катастрофической идеей», и сравнил предполагаемый путч с прыжком из самолета без парашюта.

Угроза переворота создала лихорадочную атмосферу в Вестминстере, подчеркивает FT. Источники издания отмечают: некоторые в партии выступят против Сунака после местных выборов и объединятся вокруг любого альтернативного потенциального лидера, способного «остановить кровопролитие».

Многие депутаты-консерваторы называют разговоры о возможном перевороте «безумными», но признают: Сунак может столкнуться с новой внутренней борьбой консерваторов после местных выборов. При этом собеседники газеты соглашаются, что у премьера пока нет ни одного реального соперника внутри партии. Результаты выборов 2 мая могут спровоцировать досрочные выборы в стране, допускает издание. Вместо осени они могут состояться уже в июле, отмечает газета.