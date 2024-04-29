В воскресенье Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Американский дипломат выразил одобрение заявлению Алиева о том, что Армения и Азербайджан договорились использовать Алма-Атинскую декларацию 1991 года как основу для делимитации границ между странами. Блинкен подчеркнул важность этого шага для достижения устойчивого и справедливого мира в регионе.

Госсекретарь США отметил стремление Вашингтона укрепить двусторонние отношения с Азербайджаном, выделив взаимодействие в областях энергетики, климата и коммуникаций.

Согласно сообщению пресс-службы Госдепартамента, Блинкен выразил одобрение решению азербайджанских властей освободить Губада Ибадоглу из-под домашнего ареста, а также призвал Баку придерживаться международных обязательств в области прав человека и освободить тех, кто «несправедливо задержан в Азербайджане».

Глава внешнеполитического ведомства США выразил поддержку усилиям Азербайджана и Армении по укреплению сотрудничества и подтвердил готовность помочь в переговорах.

В разговоре с Николом Пашиняном, Блинкен подтвердил поддержку США в достижении прогресса между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь также высоко оценил стремления Пашиняна к дальнейшему процветанию и демократизации страны.

Кроме того, в ходе разговора заявлено о подготовки встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Алматы.

«Глава государства сообщил, что по предложению казахстанской стороны министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору», — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.