Переживший Холокост сравнил протесты в кампусах США с антивьетнамским движением

Переживший Холокост Стивен Капос сравнил протесты за Палестину в университетах США с антивоенным движением 1968 года против участия Америки во Вьетнаме.Протесты в американских кампусах проводятся с целью заставить университеты отказаться от акций компаний, поддерживающих правительство и вооруженные силы Израиля. Активисты требуют прекратить жестокие атаки по сектору Газа. #trtнарусском #палестина #холокост #митинг #протест #американцы #сша #солидарность #газа #палестинцы #вашингтон #вьетнам #студенты #армияизраиля #израиль #TRTrussian