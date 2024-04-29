ПОЛИТИКА
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Переживший Холокост сравнил протесты в кампусах США с антивьетнамским движением
Переживший Холокост Стивен Капос сравнил протесты за Палестину в университетах США с антивоенным движением 1968 года против участия Америки во Вьетнаме.Протесты в американских кампусах проводятся с целью заставить университеты отказаться от акций компаний, поддерживающих правительство и вооруженные силы Израиля. Активисты требуют прекратить жестокие атаки по сектору Газа. #trtнарусском #палестина #холокост #митинг #протест #американцы #сша #солидарность #газа #палестинцы #вашингтон #вьетнам #студенты #армияизраиля #израиль #TRTrussian
ьтитьить / Others
29 апреля 2024 г.
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