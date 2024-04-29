По меньшей мере пять человек погибли, еще 33 получили ранения после торнадо, обрушившегося на провинцию Гуандун — главный индустриальный центр КНР. Повреждены свыше 140 фабрик. Государственные СМИ Китая сообщили, что торнадо обрушился на столицу провинции Гуандун на юге страны в субботу.

В регионе проживают 127 млн человек и находятся тысячи фабрик, которые обеспечивают работу экспортного сектора страны. Фотографии с воздуха, опубликованные китайскими государственными СМИ, показывают, что торнадо вызвал масштабные разрушения в Гуанчжоу — часть города полностью разрушена. Стихия уничтожила промышленные кварталы, от многих из них остались одни руины.

Ранее на этой неделе проливные дожди в Гуандуне вызвали серьезные наводнения, в результате которых погибли четыре человека. Это было самое сильное наводнение в регионе с 1950-х годов. Более 100 тыс. жителей провинции были эвакуированы.

С 16 апреля в дельте реки Чжуцзян, промышленном центре Китая и одном из самых населенных регионов страны, идут непрерывные проливные дожди. На четырех метеостанциях в Гуандуне зарегистрированы рекордные осадки для апреля.

Метеорологическое управление Китая предупреждает, что сильные дожди и штормы, вероятно, будут продолжаться до конца месяца. Бассейн реки Чжуцзян подвержен ежегодным наводнениям с апреля по сентябрь, но в последние годы регион сталкивается с более интенсивными ливнями и серьезными наводнениями.

Ученые предупреждают, что климатический кризис усилит экстремальные погодные условия, делая их более смертоносными и частыми.

Торнадо в Китае — не редкость. В стране в среднем происходит менее 100 торнадо в год. За 50 лет, с 1961 года, от торнадо в КНР погибло по меньшей мере 1772 человека. В 2023 году провинция Цзянсу пострадала от сильного шторма, в результате которого погибли 10 человек. Проливные дожди обрушились на юго-восток Китая, вызвав массовые эвакуации и оползни из-за непрекращающейся погоды, вызванной остатками тайфуна «Хайкуй». В 2021 году на страну за один день обрушились два торнадо, в результате чего погибли 12 человек, в том числе восемь в Ухане.