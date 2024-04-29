С 26 апреля Министерство торговли США ужесточило правила экспорта огнестрельного оружия, боеприпасов и компонентов для вооружений в так называемые «страны повышенного риска». Ужесточение лицензионной политики направлено на минимизацию риска «разжигания региональной нестабильности, наркотрафика, нарушения прав человека, политических беспорядков и других действий, подрывающих национальную безопасность США».

«Министерство торговли защищает национальную безопасность Америки, затрудняя преступникам, террористам и наркокартелям доступ к огнестрельному оружию, произведенному в США. Слишком часто экспортированное оружие попадает не в те руки и используется в целях, напрямую противоречащих национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США», — сообщила министр торговли США Джина Раймондо.

Данные ограничения будут применяться только к сделкам с частными компаниями и вступят в силу с 30 мая.

Список «стран повышенного риска» Министерства торговли США насчитывает 36 государств, включая страны Латинской Америки (16 государств), Африки и Юго-Восточной Азии (по восемь государств), а также Центральную Азию, представленную Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. При формировании списка учитывались такие факторы, как риск терактов, уровень коррупции, соблюдение прав человека и стабильность государственной власти.

В рамках новой политики, Минторговли США будет применять «презумпцию отказа» в отношении сделок с частными компаниями из стран, которые находятся в списке. Это означает, что большинство таких сделок будет автоматически отклоняться, если не будет представлено достаточно оснований для исключения.

Кроме того, американские власти намерены усилить сбор данных о том, как используется экспортированное оружие, и сократить срок действия экспортных лицензий с четырех лет до одного года.

Лицензии, уже выданные для экспорта огнестрельного оружия в страны из списка, будут отозваны с 1 июля.