Студенты самых престижных американских вузов протестуют против преступлений Израиля

«Весна Лиги плюща» набирает обороты – в эти выходные несколько тысяч студентов лучших университетов и колледжей США протестовали на территории своих кампусов против преступлений Израиля в Газе и требовали от руководства своих вузов прекратить любое сотрудничество с Израилем и компаниями, которые его поддерживают. #США #ЛигаПлюща #Палестина #Йель #Калифорнийский #Колумбийский #Мичеган #студенты #протест #Газа #Израиль