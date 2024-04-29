ПОЛИТИКА
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Студенты самых престижных американских вузов протестуют против преступлений Израиля
«Весна Лиги плюща» набирает обороты – в эти выходные несколько тысяч студентов лучших университетов и колледжей США протестовали на территории своих кампусов против преступлений Израиля в Газе и требовали от руководства своих вузов прекратить любое сотрудничество с Израилем и компаниями, которые его поддерживают. #США #ЛигаПлюща #Палестина #Йель #Калифорнийский #Колумбийский #Мичеган #студенты #протест #Газа #Израиль
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29 апреля 2024 г.
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