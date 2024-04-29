Турция официально выразила поддержку кандидатуре Марка Рютте на должность Генерального секретаря НАТО. Это заявление было сделано после встречи Рютте с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на прошлой неделе в Стамбуле, где обсуждались вопросы международной безопасности и будущего НАТО.

Встреча, состоявшаяся во дворце Вахдеттин, подтвердила стратегическое партнерство в рамках альянса. В своем выступлении Марк Рютте подчеркнул, что «южный фланг НАТО и Турция в частности имеют критическое значение для безопасности альянса и его лидерского потенциала».

Турция, в свою очередь, выразила уверенность в том, что Рютте внесет значительный вклад в усилия НАТО, направленные на обеспечение мира и стабильности как в регионе, так и в мире в целом.

«Турция играет решающую роль на международной арене, прикладывая значительные усилия к разрешению сложной ситуации в Газе. Помимо этого, страна активно вовлечена в процесс прекращения страшной войны в Украине, демонстрируя свою значимость и влияние в ключевых региональных вопросах», — сказал Рютте.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

В той беседе президент Эрдоган обозначил ожидания Турции от будущего генсека, подчеркнув важность служения безопасности и интересам всех членов альянса, а также необходимости борьбы с терроризмом и укрепления единства. Глава государства донес до внимания собеседника, что следует учитывать интересы союзников, не входящих в ЕС.