ПОЛИТИКА
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Полиция разогнала палаточный городок в поддержку Палестины в Блэксбурге
Полиция арестовала студентов и убрала палатки с территории Graduate Life Center в Высшей школе Вирджинского технологического института.По сообщениям местных СМИ, за последнюю неделю в США задержаны более 700 человек на студенческих акциях в поддержку Палестины.Волна протестов в американских вузах началась после задержания полицией больше 100 человек при разгоне палаточного лагеря на территории Колумбийского университета в Нью-Йорке 19 апреля. #trtнарусском #палестина #студенты #митинг #протест #американцы #сша #солидарность #газа #палестинцы #вашингтон #армияизраиля #израиль #TRTrussian
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29 апреля 2024 г.
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