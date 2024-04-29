ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Украина близится к членству в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершил визит Киев, где состоялись его переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским
Украина близится к членству в НАТО
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский / Photo: Reuters
29 апреля 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, на которой обсуждалась, в числе прочего, идея создания специального фонда НАТО. Планируется, что фонд в размере 100 млд евро будет направлен на поддержку Украины в течение пяти лет.

«У союзников действительно есть возможность воплотить в жизнь такую инициативу. Для нас очень важны детали. Важно, чтобы это было не за счет двусторонних объемов, которые отмечены нашими соглашениями о гарантиях безопасности», – отметил Зеленский.

Ожидается, что данное предложение будет утверждено на саммите НАТО в Вашингтоне, где его должны подписать лидеры стран-членов альянса.

Кроме того, Столтенберг пригласил президента Зеленского на саммит альянса в Вашингтоне.

«Союзники действительно верят, что заслуженное место Украины – в НАТО. Чтобы принять это решение, нам нужно согласие всех союзников, нам нужен консенсус, а не большинство, то есть нужно согласие всех 32 членов. И я не ожидаю, что мы получим такое согласие до саммита в июле. Но я считаю, что мы сможем продемонстрировать, что мы приближаем Украину еще ближе к членству и хотим как можно скорее того дня, когда Украина присоединится к нам как полноправный член», – заявил Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что «ожидается позитив» в переговорах по вопросу ракет-перехватчиков к уже имеющимся системам ПВО.

«Относительно дополнительных систем Patriot мы работаем. Здесь пока нет мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги», – добавил президент.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us