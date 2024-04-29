Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, на которой обсуждалась, в числе прочего, идея создания специального фонда НАТО. Планируется, что фонд в размере 100 млд евро будет направлен на поддержку Украины в течение пяти лет.

«У союзников действительно есть возможность воплотить в жизнь такую инициативу. Для нас очень важны детали. Важно, чтобы это было не за счет двусторонних объемов, которые отмечены нашими соглашениями о гарантиях безопасности», – отметил Зеленский.

Ожидается, что данное предложение будет утверждено на саммите НАТО в Вашингтоне, где его должны подписать лидеры стран-членов альянса.

Кроме того, Столтенберг пригласил президента Зеленского на саммит альянса в Вашингтоне.

«Союзники действительно верят, что заслуженное место Украины – в НАТО. Чтобы принять это решение, нам нужно согласие всех союзников, нам нужен консенсус, а не большинство, то есть нужно согласие всех 32 членов. И я не ожидаю, что мы получим такое согласие до саммита в июле. Но я считаю, что мы сможем продемонстрировать, что мы приближаем Украину еще ближе к членству и хотим как можно скорее того дня, когда Украина присоединится к нам как полноправный член», – заявил Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что «ожидается позитив» в переговорах по вопросу ракет-перехватчиков к уже имеющимся системам ПВО.

«Относительно дополнительных систем Patriot мы работаем. Здесь пока нет мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги», – добавил президент.