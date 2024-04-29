ТУРЦИЯ
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Болезненный удар по террористам в Ираке
Турецкая разведка провела серию успешных операций в районе Хакурк на севере Ирака, в результате чего были нейтрализованы 15 террористов
Болезненный удар по террористам в Ираке
Успешная операция MİT в Хакурке / Others
29 апреля 2024 г.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) в течение последней недели провела серию успешных антитеррористических операций в труднодоступном горном районе Хакурк на севере Ирака.

Согласно данным из источников безопасности, MİT выявила группу боевиков, готовивших нападения на подразделения турецких Вооруженных сил и пограничные посты, действующие вдоль границы с Ираком.

В ходе скоординированных действий были нейтрализованы 15 членов незаконной вооруженной группировки, среди которых находились высокопоставленные лидеры организации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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