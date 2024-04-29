Национальная разведывательная организация Турции (MİT) в течение последней недели провела серию успешных антитеррористических операций в труднодоступном горном районе Хакурк на севере Ирака.

Согласно данным из источников безопасности, MİT выявила группу боевиков, готовивших нападения на подразделения турецких Вооруженных сил и пограничные посты, действующие вдоль границы с Ираком.

В ходе скоординированных действий были нейтрализованы 15 членов незаконной вооруженной группировки, среди которых находились высокопоставленные лидеры организации.