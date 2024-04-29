Министерство иностранных дел Таджикистана вручило послу России в Таджикистане Семену Григорьеву ноту протеста на фоне серьезных инцидентов дискриминации граждан Таджикистана.

Дипломатическое ведомство выразило озабоченность «подчеркнутому негативному отношению» к гражданам центральноазиатской страны, которое приобрела «массовый» характер.

«Была вручена нота МИД Таджикистана с констатацией серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации, а также повсеместного нарушения их прав и свобод», — говорится в заявлении дипломатического ведомства Республики Таджикистан.

«В ноте отмечается, что такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана», — отметили в министерстве, добавив, что такое отношение в корне несовместимо с «духом и традициями» таджикско-российских отношений.

Ранее в МИД Таджикистана заявили о сотнях граждан Таджикистана, помещенных в зону «временного содержания» в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что граждане центральноазиатской страны были помещены в зоны содержания без надлежащих санитарных условий, вдобавок к чему их не обеспечили «достаточным количеством горячего питания». Из-за происходящего таджикским дипломатам вместе с представителями диаспоры пришлось доставлять питание гражданам.

В субботу Таджикистан рекомендовал своим гражданам на неопределенный период времени отказаться от поездок в Российскую Федерацию.

Надо сказать, что граждане центральноазиатских стран, в особенности Таджикистана, оказались под пристальным вниманием силовых ведомств РФ после трагических событий в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».