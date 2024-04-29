Ожидается, что ряд стран Европейского союза должны признать палестинское государство к концу мая. Об этом сообщил глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель в понедельник в кулуарах заседания Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

«Мы действительно намерены признать палестинское государство», - заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС.

В марте этого года Испания, Ирландия, Мальта и Словения объявили о совместных намерениях добиваться признания палестинского государства.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее заявлял, что ожидает признания Мадридом Палестины к июлю. По его мнению, в ЕС уже в обозримом будущем будет создана «критическая масса» сторонников идеи палестинской государственности, которая вынудит остальных присоединиться к этой позиции.

«Я хочу вновь подчеркнуть поддержку и солидарность испанского народа с палестинским народом, а также решимость и приверженность Испании признанию государства Палестина», - заявил Педро Санчес на медиаплатформе X на прошлой неделе.