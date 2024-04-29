В 2023 году Центральная и Южная Азия были признаны регионами с самым низким качеством воздуха в мире, говорится в отчете организации IQAir, которая занимается мониторингом атмосферы на глобальном уровне.

Отчет указывает, что особенно остро проблема загрязнения воздуха стоит в Индии, где в 83 городах более чем в 10 раз превышены стандарты качества воздуха, установленные Всемирной организацией здравоохранения.

Исследование, проведенное в этом году, фокусируется на анализе твердых частиц PM2.5, которые являются самыми мелкими и опасными загрязнителями воздуха. Согласно отчету, лишь в 9% из более чем 7800 исследованных городов уровень PM2.5 соответствует нормам Всемирной организации здравоохранения, которые устанавливают предел в 5 микрограммов на кубический метр в год.

Бегусарай, город с населением полмиллиона человек в индийском штате Бихар, был признан самым загрязненным городом в мире. В прошлом году среднегодовая концентрация PM2.5 в этом городе достигла 118,9 микрограмма на кубический метр, что в 23 раза превышает рекомендуемые ВОЗ показатели.

В списке наиболее загрязненных городов также значатся индийские Гувахати в штате Ассам, столица Дели и Мулланпур в Пенджабе.

Согласно IQAir, по всей Индии 1,3 млрд человек, или 96% населения, живут в условиях, где качество воздуха в семь раз превышает рекомендации ВОЗ.

Только 10 государств и территорий имеют здоровое качество воздуха: Финляндия, Эстония, Пуэрто-Рико, Австралия, Новая Зеландия, Бермудские острова, Гренада, Исландия, Маврикий и Французская Полинезия.