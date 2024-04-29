Палестинское движение ХАМАС получило от Израиля «чрезвычайно щедрое» предложение о прекращении огня в секторе Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я хочу выразить глубокую благодарность нашим друзьям из Катара и Египта, которые сыграли важную роль в попытке добиться прекращения огня и освобождения пленников. В настоящее время перед ХАМАС лежит чрезвычайно щедрое предложение со стороны Израиля. Единственное, что стоит между жителями Газы и прекращением огня в данный момент, — это ХАМАС», — заявил Блинкен.

Ранее Египет передал ХАМАС согласованную с израильской стороной инициативу, которая предполагает освобождение от 20 до 40 пленников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на прекращение огня. По данным источника телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», соглашение между ХАМАС и Израилем вероятно будет достигнуто «в течение ближайших нескольких дней, даже несмотря на отдельные оговорки».

Госсекретарь Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своей седьмой поездки на Ближний Восток с начала вторжения Израиля в сектор Газа в октябре 2023 года. В Эр-Рияде он планирует встретиться с высокопоставленными саудовскими чиновниками для обсуждения нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Возможная сделка может включать двусторонние соглашения с США в области обороны, безопасности и ядерного сотрудничества.

Блинкен также проведет встречу с представителями пяти арабских стран - Катара, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, где будет обсуждаться механизм управления сектором Газа после окончания войны.

После визита в Саудовскую Аравию Блинкен посетит Иорданию и Израиль, где будет уделено особое внимание усилиям по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.