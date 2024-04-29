Утверждения о якобы прекращении выдачи гражданам Турции виз в некоторые страны Европы не соответствуют действительности, заявил Центр по борьбе с дезинформацией Администрации президента Турции.

«Появившиеся в некоторых социальных сетях утверждения, что прекращен прием заявок граждан Турции на получение виз, не соответствуют действительности. Из-за большого количества заявок на получение виз прием в посольствах может быть перенесен на более поздний срок. Посольства работают над решением этой проблемы. О прекращении процесса приема заявок речи не идет», — говорится в заявлении ведомства.

Центр назвал подобные слухи манипуляциями с целью влияния на общественное настроение.