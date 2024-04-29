ТУРЦИЯ
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Турция опровергла слухи об отказах в выдаче виз
Центр по борьбе с дезинформацией заявил, что сообщения о якобы прекращении выдачи виз гражданам страны в некоторые европейские государства не соответствуют действительности
Турция опровергла слухи об отказах в выдаче виз
В Турции опровергли слухи об отказах в выдаче виз / Others
29 апреля 2024 г.

Утверждения о якобы прекращении выдачи гражданам Турции виз в некоторые страны Европы не соответствуют действительности, заявил Центр по борьбе с дезинформацией Администрации президента Турции.

«Появившиеся в некоторых социальных сетях утверждения, что прекращен прием заявок граждан Турции на получение виз, не соответствуют действительности. Из-за большого количества заявок на получение виз прием в посольствах может быть перенесен на более поздний срок. Посольства работают над решением этой проблемы. О прекращении процесса приема заявок речи не идет», — говорится в заявлении ведомства.

Центр назвал подобные слухи манипуляциями с целью влияния на общественное настроение.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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