ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Несчастья преследуют министров Израиля
Бени Ганц, член чрезвычайного правительства Израиля, попал в больницу с переломом стопы
Несчастья преследуют министров Израиля
Бени Ганц / Photo: AFP
29 апреля 2024 г.

Член военного кабинета министров Израиля и глава партии «Государственный лагерь» Бени Ганц, получил в понедельник травму во время езды на кроссовом мотоцикле. Он был доставлен в больницу. Это произошло вблизи кибуца Яд-Мордехай, в окрестностях границы с сектором Газа.

Представители Ганца сообщили, что медики нашли у министра перелом стопы.

«Министр военного кабинета Бени Ганц <…> сломал стопу во время поездки <…> по пересеченной местности около кибуца Яд-Мордехай на юге Израиля», – сообщили в канцелярии Ганца.

За прошедшую неделю это уже третий несчастный случай, связанный с израильскими министрами и вторая госпитализация, приключившаяся с высокопоставленными чиновниками страны.

В пятницу 26 апреля ультраправый министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир попал в ДТП в Рамле — его автомобиль перевернулся во время, как сообщали очевидцы, езды на высокой скорости и пересечения перекрестка на красный свет. Бен-Гвир, как передают СМИ, отделался незначительными травмами.

В субботу 27 апреля в аварию попал служебный автомобиль главы израильского Министерства образования Хаима Битона. Самого руководителя ведомства в машине не было, однако пострадал его отец — он, по сообщениям СМИ, получил серьезные черепно-мозговые травмы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us