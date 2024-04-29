Член военного кабинета министров Израиля и глава партии «Государственный лагерь» Бени Ганц, получил в понедельник травму во время езды на кроссовом мотоцикле. Он был доставлен в больницу. Это произошло вблизи кибуца Яд-Мордехай, в окрестностях границы с сектором Газа.

Представители Ганца сообщили, что медики нашли у министра перелом стопы.

«Министр военного кабинета Бени Ганц <…> сломал стопу во время поездки <…> по пересеченной местности около кибуца Яд-Мордехай на юге Израиля», – сообщили в канцелярии Ганца.

За прошедшую неделю это уже третий несчастный случай, связанный с израильскими министрами и вторая госпитализация, приключившаяся с высокопоставленными чиновниками страны.

В пятницу 26 апреля ультраправый министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир попал в ДТП в Рамле — его автомобиль перевернулся во время, как сообщали очевидцы, езды на высокой скорости и пересечения перекрестка на красный свет. Бен-Гвир, как передают СМИ, отделался незначительными травмами.

В субботу 27 апреля в аварию попал служебный автомобиль главы израильского Министерства образования Хаима Битона. Самого руководителя ведомства в машине не было, однако пострадал его отец — он, по сообщениям СМИ, получил серьезные черепно-мозговые травмы.