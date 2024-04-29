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Вашингтон и Лондон в унисон: примите «щедрое» предложение Израиля
Глава МИД Британии призвал ХАМАС согласиться на «очень щедрое» израильское предложение о 40-дневном перемирии и освобождении пленников в секторе Газа
Вашингтон и Лондон в унисон: примите «щедрое» предложение Израиля
Дэвид Кэмерон / Фото: Reuters / Others
29 апреля 2024 г.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил надежду, что палестинское ХАМАС согласится на предложение Израиля по прекращению огня в секторе Газа.

«Мне кажется, что мы имеем - будем честны - очень щедрое предложение о продолжительном 40-дневном перемирии, возможное освобождение тысяч палестинских заключенных в обмен на освобождение заложников, которые удерживаются более 200 дней. Я надеюсь, что ХАМАС согласится на эту сделку», — заявил он на сессии Всемирного экономического форума.

Ранее Египет передал ХАМАС инициативу об освобождении от 20 до 40 пленников в Газе в обмен на перемирие. Ожидается, что делегация ХАМАС прибудет в Каир с ответом, и соглашение, вероятно, будет достигнуто «в ближайшие дни».

Надо отметить, что госсекретарь США Энтони Блинкен также назвал израильское предложение «чрезвычайно щедрым».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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