Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил надежду, что палестинское ХАМАС согласится на предложение Израиля по прекращению огня в секторе Газа.

«Мне кажется, что мы имеем - будем честны - очень щедрое предложение о продолжительном 40-дневном перемирии, возможное освобождение тысяч палестинских заключенных в обмен на освобождение заложников, которые удерживаются более 200 дней. Я надеюсь, что ХАМАС согласится на эту сделку», — заявил он на сессии Всемирного экономического форума.

Ранее Египет передал ХАМАС инициативу об освобождении от 20 до 40 пленников в Газе в обмен на перемирие. Ожидается, что делегация ХАМАС прибудет в Каир с ответом, и соглашение, вероятно, будет достигнуто «в ближайшие дни».

Надо отметить, что госсекретарь США Энтони Блинкен также назвал израильское предложение «чрезвычайно щедрым».