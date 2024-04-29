Юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект о «прозрачности иностранного влияния» во втором чтении. Заседание продлилось около 10 часов. Из зала были удалены 14 оппозиционных депутатов.

Анри Оханашвили, председатель комитета по юридическим вопросам, прерывал критические выступления оппозиционных парламентариев, поочередно удаляя их с заседания. Свои решения Оханашвили объяснял нарушением регламента заседания со стороны критиков законопроекта.

Законодательная инициатива теперь будет вынесена на рассмотрение парламентской сессии во вторник, 30 апреля.

Окончательно законопроект может быть утвержден уже в середине следующего месяца. Несмотря на то что президент Саломе Зурабишвили заявила о намерениях ветировать закон, технически правящая партия «Грузинская мечта» способна преодолеть это препятствие.

Напомним, что спорная законодательная инициатива стала причиной масштабных протестов в Тбилиси и других городах Грузии, которые проходят уже почти две недели.

Сегодня, 29 апреля, на площади Свободы в Тбилиси запланирован провластный митинг в поддержку нового закона. Ожидается, что на нем выступит основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили. Его считают серым кардиналом грузинской политики после проигрыша партии второго президента Грузии Михеила Саакашвили в 2012 году. Последние годы Иванишвили редко появлялся на публике.

Критики закона как в стране, так и за ее пределами, называют его вдохновленным аналогичным российским законом «об иноагентах». Считается, что новая правовая норма будет использоваться для подавления в стране инакомыслия.