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Глава нацбезопасности Израиля призвал убивать пленных
Итамар Бен-Гвир заявил, что не знает, что делать с большим числом пленных и посоветовал главе генштаба избавляться от них
Глава нацбезопасности Израиля призвал убивать пленных
Итамар Бен-Гвир заявил, что не знает, что делать с большим числом пленных и посоветовал главе генштаба избавляться от них / Photo: Reuters
29 апреля 2024 г.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, известный своими крайне правыми взглядами, поставил под сомнение необходимость взятия под стражу большого числа палестинцев в ходе наступления на Газу. Он заявил, что некоторых можно было просто «убить» вместо того, чтобы арестовывать.

«Почему столько арестов? <…> Вы не можете поубивать часть из них? Если они все сдадутся, что нам делать с таким количеством арестованных? Это опасно для солдат», — цитирует его разговор с начальником штаба армии газета Times of Israel.

Этому предшествовал отчет начальника генштаба Герци Халеви министрам во время заседания чрезвычайного кабинета. Халеви сообщил о последних действиях израильской армии в Газе, в ходе которых, по его словам, сотни палестинцев сдались оккупационным войскам. При этом глава генштаба выразил недоумение словами Бен-Гвира, заявив, что «они не стреляют в выходящих с поднятыми руками».

Бен-Гвир недавно также призывал казнить палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, чтобы решить проблему переполненности. Он также якобы требовал, чтобы армия расстреливала палестинских женщин и детей в секторе Газа, чтобы «защитить» израильские войска.

Бен-Гвир был бывшим членом экстремистского движения «Кахане», которое в Израиле оказалось под запретом в 1998 году за насильственные акции. США включили группу в список террористических организаций. В 2007 году Бен-Гвир был осужден за «расизм и поддержку террористической организации».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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