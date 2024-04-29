ПОЛИТИКА
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Деградация свободы СМИ в Европе
Исследователи зафиксировали тревожное состояние свободы СМИ в Европе. Это связано в том числе с возросшим числом нападений на журналистов
Деградация свободы СМИ в Европе
Исследователи зафиксировали тревожное состояние свободы СМИ в Европе / Photo: AFP
29 апреля 2024 г.

Нападения на журналистов и ограниченный доступ к информации, представляющей общественный интерес, оказывают серьезное влияние на свободу СМИ в Европе. Об этом заявила сеть НПО, занимающихся защитой гражданских свобод.

«Свобода СМИ и плюрализм по-прежнему находятся в тревожной близости к критическому пределу во многих странах ЕС. Их необходимо практически полностью реанимировать», - говорится в ежегодном отчете Liberties, в котором исследованы 19 стран Евросоюза.

Преследования работников СМИ оказывают «охлаждающее воздействие» на их способность привлекать к ответственности влиятельных лиц, заявила базирующаяся в Берлине сеть. В отчете также говорится, что женщины-журналисты подвергаются непропорционально большому количеству нападений и угроз.

По данным инициативы Mapping Media Freedom, в 2023 году в странах ЕС и странах-кандидатах было зафиксировано 281 нападение на женщин-журналистов и работников СМИ.

В докладе также осуждается ограниченный доступ к информации, представляющей общественный интерес. Согласно материалу, эта проблема в том числе коснулась Германии, Венгрии, Литвы и Нидерландов.

«Некоторые правительства продолжают отказывать журналистам в доступе к документам или мероприятиям», - отмечается в докладе.

В марте Европейский закон о свободе СМИ получил окончательную подпись от институтов ЕС. Это является попыткой на уровне ЕС защитить свободу СМИ, плюрализм СМИ и редакционную независимость в блоке.

«Европейский закон о свободе СМИ не способен решить множество насущных проблем европейского медиа-ландшафта и устраняет лишь ограниченное число угроз свободе и плюрализму СМИ», - говорится в отчете исследователей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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