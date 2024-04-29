ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Одесса: вновь обстрелы — вновь жертвы
Власти Одессы и Харькова сообщили о жертвах в результате очередных ракетных ударов со стороны РФ
Одесса: вновь обстрелы — вновь жертвы
Ракета попала в здание дворца студентов юридической академии. В здании начался пожар, охвативший площадь порядка 600 кв. м / Photo: AP
29 апреля 2024 г.

В понедельник около 6 часов вечера Россия нанесла воздушный удар по Одессе. Ракета попала в здание дворца студентов юридической академии. В здании начался пожар, охвативший площадь порядка 600 кв. м. Сообщалось также о втором взрыве, предположительно раздавшемся в результате сработавшей по второй ракете системе ПВО.

Согласно последним данным властей региона, жертвами ракетного удара стали четверо. По меньшей мере 32 человека пострадали, среди них — беременная женщина и двое детей. 6 человек с тяжелыми ранениями были доставлены в реанимацию. Сообщалось также, что в числе раненых — бывший народный депутат от упраздненной «Партии регионов», считавшейся пророссийской.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в своей публикации отметил, что район города, по которому пришелся удар — набережная, излюбленное место прогулок горожан.

Также вечером в понедельник сообщалось о гибели 42-летнего мужчины в Харькове в результате очередного обстрела города. Об этом в социальных сетях написал глава региона Олег Синегубов.

Одесса и Харьков в последние два месяца становятся частыми целями обстрелов со стороны российских вооруженных сил.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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