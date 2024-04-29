Обломки ракеты, упавшей в украинском городе Харькове 2 января, принадлежат северокорейской баллистической ракете серии Hwasong-11. К таким выводам пришли авторы доклада, предоставленного комитету Совбеза ООН по наблюдению за санкциями.

Северная Корея находится под санкциями ООН в связи со своими ракетной и ядерной программами с 2006 года.

В начале этого месяца три наблюдателя за санкциями отправились в Украину, чтобы осмотреть обломки, и не смогли установить, что ракета была сделана в РФ. При этом «информация о траектории, предоставленная украинскими властями, свидетельствует, что она была запущена с территории Российской Федерации», говорится в отчете для комитета Совета Безопасности по санкциям в отношении Пхеньяна.

Докладчики сделали вывод, что ракета «была приобретена российской стороной». Они добавили также, что это свидетельствует о нарушении эмбарго на поставки оружия, введенного против Северной Кореи в 2006 году.

Через несколько дней после ракетного удара 2 января прокуратура Харьковской области продемонстрировала СМИ фрагменты ракеты. Украинская сторона заявила тогда, что она отличается от российских моделей и «может быть ракетой, поставленной Северной Кореей».

Представители Москвы и Пхеньяна при ООН пока не комментировали сообщения об этом докладе.

На заседании Совета Безопасности ООН в феврале США обвинили Россию в том, что она по меньшей мере девять раз запускала баллистические ракеты, поставленные Пхеньяном.

Москва и Пхеньян отрицают эти обвинения. При этом в минувшем году стороны заявили о намерениях углубить сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

В прошлом месяце Россия наложила вето на ежегодное продление полномочий наблюдателей ООН за санкциями. Группа экспертов в течение 15 лет следила за соблюдением санкций ООН в отношении Северной Кореи. Мандат этой группы истекает 30 апреля.