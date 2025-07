Без больших ожиданий

Завершилась поездка главы американского Госдепа Энтони Блинкена в КНР. Китайские СМИ еще до его начала писали, что «Пекин не возлагает на этот визит больших надежд». «Остается много враждебности, в основном подпитываемой приверженностью Вашингтона к мышлению с нулевой суммой и представлением Китая как угрозы», — сообщало «Синьхуа». И на это были свои основания.

В преддверии визита госсекретаря в Пекин ведущие газеты США сообщили, что в Вашингтоне вплотную занялись разработкой санкций против ряда китайских банков. О каких конкретно банках шла речь, не сообщалось. Известно только, что все они работают с РФ.

Российские СМИ сообщали о том, что такие крупнейшие банки Китая, как Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China и другие, перестали принимать определенные платежи из России.

Кроме этого, американский президент Джо Байден подписал законопроект о помощи союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе на $8,12 млрд. В частности, подразумевался Тайвань, которому пообещали военные поставки на $1,9 млрд.

К тому же Госдеп выпустил ежегодный доклад о соблюдении прав человека в разных странах мира, в котором обвинил Китай «в геноциде и других нарушениях прав человека в отношении уйгуров». В Пекине это назвали «идеологической предвзятостью» и «политической ложью».

Осудили в Пекине и то, что президент США одобрил законопроект о запрете социальной платформы TikTok на случай, если китайская компания-создатель ByteDance не продаст ее американцам в ближайшие девять месяцев.

Едва встретившись в Блинкеном, глава МИД Китая Ван И упрекнул его в том, что, хотя отношения между Пекином и Вашингтоном и начинают стабилизироваться, в то же время «негативные факторы в отношениях все еще усиливаются».

Госсекретарь вначале попытался сгладить ситуацию, выразив надежду на успех переговоров и пообещав добиться прогресса в вопросах, о которых договорились лидеры двух государств.

Однако спустя пять с половиной часов переговоров глава Госдепа предъявил Пекину претензии.

«Я вновь выразил нашу серьезную обеспокоенность тем, что Китай поставляет компоненты, которые подпитывают <…> агрессию России против Украины. <…> Я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», — пригрозил Блинкен.

В частности речь идет о поставках РФ товаров двойного назначения, которые помогают Москве наращивать свой ВПК. Блинкен подчеркнул, что Пекин — ключевой поставщик в Россию станков, нитроцеллюлозы, микроэлектроники и других товаров двойного назначения.

Ван И ответил на это довольно резко, отметив, что необоснованно подавляются законные права КНР на развитие, а основные интересы Пекина сталкиваются с проблемами. Он предостерег США от вмешательства во внутренние дела Китая, подавления его развитиея и нарушения «красных линий».

Помимо этого, китайский дипломат призвал Вашингтон не посылать «неверные сигналы сепаратистам Тайваня».

Ориентация на сотрудничество

В свою очередь китайский лидер Си Цзиньпин был более мягок с американским гостем, отметив, что страны должны быть не соперниками, а партнерами и, сохраняя разногласия, все же искать точки соприкосновения.

Помимо этого китайский лидер в беседе с Блинкеном озвучил фундаментальную позицию Пекина, отметил в разговоре с TRT на русском директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Си Цзиньпин пожелал США процветания, выразив надежду на то, что Вашингтон также желает процветания Китаю. «То есть позиция Пекина заключается в том, чтобы США прекратили давление на Пекин, только при таком условии КНР будет готова что-то обсуждать. Но американцы передавили», — считает китаист.

По сообщениям американских СМИ, глава Госдепа поехал в Китай, чтобы предупредить власти страны о том, что Вашингтон вместе с союзниками становятся все более нетерпимыми к отказу Пекина прекратить поставлять технологии Москве. Однако вряд ли из этого что-то вышло.

Во-первых, в Китае не раз заявляли, что война в Украине не должна становиться проблемой в китайско-американских отношениях и что не нужно «делать Китай козлом отпущения». Во-вторых, в Пекине показали, что не собираются изменять свой политический курс.

Сразу после визита Блинкена в КНР официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь упрекнул Вашингтон в проведении «лицемерной политики», с одной стороны внося масштабный законопроект о помощи Украине, с другой — «необоснованно критикуя нормальные торгово-экономические отношения России и Китая».

Он также заявил, что «прямую ответственность за войну в Украине несет НАТО». Помимо этого, он добавил, что КНР не предоставляет оружие воюющим сторонам и строго контролирует товары двойного назначения, включая экспорт беспилотников. По его словам, «более 60% компонентов оружия и предметов двойного назначения, импортируемых Россией, поступают из США и стран Запада». Ван Вэньбинь добавил, что Россия и Китай осуществляют нормальное и открытое торгово-экономическое сотрудничество.

Виды антикитайских санкций

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов полагает, что визит Блинкена в КНР продемонстрировал, насколько сильно отличаются позиции Пекина и Вашингтона по многим вопросам. В частности, в Китае не согласились принять ультиматумы, которые выдвинули США.

«Например, китайцы не согласились с требованием американцев ограничить избыточное финансирование китайского автопрома для создания конкурентных возможностей для других производителей. К тому же они не приняли ультиматум о прекращении технологической и финансовой помощи РФ. Помимо этого, в Китае не приняли никаких обсуждений по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что это просто невозможно.

Китаист полагает, что скорее всего США введут санкции против компаний в КНР.

«Это может быть объявление ограничительных мер против ряда китайских банков, включая отключение от SWIFT, ощутимое повышение таможенных пошлин на сталь и алюминий из КНР или же объявление санкций против некоторых китайских компаний, которые сотрудничают с РФ», — подытожил эксперт.