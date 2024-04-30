В понедельник польские фермеры объявили о завершении протестных акций на польско-украинской границе, в ходе которых они блокировали пограничные переходы, препятствуя ввозу сельскохозяйственной продукции из Украины в Польшу.

Представитель пограничной службы Украины подтвердил, что движение транспорта через границу восстановлено в полном объеме. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский выразил благодарность польским властям за конструктивное взаимодействие, которое помогло разрешить ситуацию.

Организаторы протестов фермеров объявили о прекращении блокады пограничных переходов после того, как польские власти приняли решение выделить более 2 млрд злотых (более 500 млн долларов) на субсидии. Данные средства призваны компенсировать фермерам убытки, вызванные снижением цен на зерно.

Представители союза фермеров заявили, что переговоры с правительством Польши продолжаются, и не исключено возобновление протестных акций. Они подчеркивают, что текущее решение может быть временным, если не будут достигнуты долгосрочные соглашения, удовлетворяющие интересы польских фермеров. В то же время посол Украины в Польше Василий Зварыч выразил мнение, что блокировка границы — это уже «дело прошлого».

Протесты польских фермеров начались прошлой осенью из-за опасений, связанных с падением цен на их продукцию. Кризис был вызван увеличением поставок в Европу украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции после временной отмены со стороны ЕС импортных пошлин на украинский экспорт.

Блокировка границы для украинского зерна привела к напряженности в отношениях между Варшавой и Киевом, несмотря на активную поддержку Украины со стороны Польши с начала российского вторжения. В связи с этим официальный Киев обратился к Евросоюзу с просьбой помочь разрешить данную конфликтную ситуацию.