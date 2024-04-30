Решение по уголовному делу в отношении Ерлана Тургумбаева, бывшего главы Министерства внутренних дел Казахстана, было принято спецпрокурорами. Данное дело касается обвинений в превышении должностных полномочий во время событий в январе 2022 года, о чем сообщила Генеральная прокуратура Казахстана.

«29 апреля за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ч. 4 ст. 362 УК РК) в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е. З.», — заявили в ведомстве.

По причине наличия в уголовном деле государственных секретов подробности расследования не разглашаются.

После событий, известных как Қаңтар (Январь), Тургумбаев был освобожден от должности министра и переведен на должность советника президента Казахстана. Впоследствии он переехал в Ташкент, где занял пост советника главы Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

В марте были признаны виновными семь полицейских из Казахстана за применение пыток к задержанным во время январских событий 2022 года. Четверо из них служили в Талдыкоргане, а трое — в Алматы.

В прошлом месяце к 8 годам условного заключения за превышение полномочий во время январских событий 2022 был приговорен Самат Абиш, племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и экс-заместитель председателя Комитета национальной безопасности.

В январе 2022 года Казахстан пережил масштабные протесты, вызванные повышением цен на сжиженный газ, которые быстро превратились в обширные беспорядки с жертвами и значительными разрушениями.