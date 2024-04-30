В университетах США продолжаются протесты против израильского наступления в Газе и сотрудничества вузов с Израилем. Руководство Колумбийского университета заявило, что отстранит от занятий студентов, которые участвуют в пропалестинских митингах.

В сообщении вуза говорится, что этот шаг «направлен на обеспечение безопасности в кампусе» после провала переговоров о достижении компромисса. 29 апреля власти университета выдвинули студентам ультиматум, требуя от них покинуть свой лагерь — иначе им грозит отчисление.

«Мы начали отстранять студентов в рамках этого следующего этапа наших усилий по обеспечению безопасности в нашем кампусе, — говорится в сообщении университета. — Как только дисциплинарные меры будут приняты, рассмотрение дела будет осуществляться несколькими различными подразделениями университета в зависимости от характера правонарушения».

Ректор университета Минуш Шафик объявила, что попытки достичь компромисса с организаторами протестов потерпели неудачу. Она сказала, что учреждение не поддастся требованиям отказаться от инвестиций в Израиль.

«Важно, чтобы вы знали, что университет уже идентифицировал многих студентов в лагере. Если вы не уйдете к 14:00, вы будете отстранены до дальнейшего расследования», — подчеркнула ректор.

При этом отметила: если студенты добровольно покинут лагерь протестующих, то они «‎‎смогут завершить семестр с хорошей репутацией».

Студенты в ответ окружили лагерь во дворе университета, образовав «живую стену», чтобы помешать любому вмешательству сотрудников правоохранительных органов в протест.

В заявлении организаторы протестов обвинили университет в «насильственной эскалации» и заявили о готовности усилить свои действия в ответ, требуя прекратить «‎спонсирование израильской агрессии»‎.

Нью-йоркский кампус Колумбийского университета стал центром волны студенческих протестов против израильского вторжения в Газу, которое привела к гибели более 34 тыс. палестинцев, перемещению еще сотен тысяч и поставила миллионы жителей на грань голода. Только 27 апреля было зарегистрировано около 275 арестов в различных кампусах почти во всех вузах США — от Индианы до Аризоны.