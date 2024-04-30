Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена не дать Международному уголовному суду (МУС) выдать ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников, ответственных за военные преступления в секторе Газа.

МУС, расположенный в Гааге и считающийся высшим судебным органом ООН, подозревает в военных преступлениях Нетаньяху, министра безопасности Йоава Галанта и начальника Генштаба израильской армии Герци Халеви. Ранее СМИ сообщили, что МУС готовится выдать ордер на арест как минимум трех высокопоставленных израильских чиновников, причем речь идет о расследовании военных преступлений 2014 года.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников, Нетаньяху экстренно позвонил Байдену 29 апреля, выразив свою обеспокоенность в связи с возможным решением Гаагского суда.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не стал комментировать сообщения портала о содержании переговоров Нетаньяху и Байдена.

«Как мы уже неоднократно заявляли публично, МУС не обладает юрисдикцией в этой ситуации, и мы не поддерживаем его расследование», — уточнил Кирби.

В 2022 году Гаагский суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, обвиняя их в незаконной депортации украинских детей после вторжения российской армии в Украину.

Этот ордер получил поддержку США и других западных стран, отмечает Axios. Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил журналистам, что действия израильских военных в Газе несопоставимы с действиями России в Украине. Когда Пателя спросили, почему США выступают против возможных юридических действий МУС в отношении израильских официальных лиц, но поддерживают действия МУС против России, чиновник отметил: «Нет никакой моральной эквивалентности между тем, что делает Кремль, и тем, как поступает правительство Израиля».

Члены Конгресса от Демократической и Республиканской партий также обеспокоены возможным решением МУС и просят инстанцию не выдавать ордеры на арест высокопоставленных израильских чиновников, поскольку это еще сильнее подорвет их репутацию, уточняет Axios.