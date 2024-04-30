Более 90 юристов внутри администрации президента США и за ее пределами призвали Джо Байдена прекратить поставки оружия в Израиль. Высокопоставленные юристы подписали открытое письмо, в котором утверждается, что действия Израиля в секторе Газа нарушают законодательство США и международное право, а также потенциально составляют военное преступление.

Это последнее по времени проявление инакомыслия внутри администрации Байдена относительно политики США в отношении Израиля. В феврале более 800 чиновников в США подписали открытое письмо с выражением несогласия с политикой Белого дома, который однозначно занял произраильский курс и поддержал военную агрессию Тель-Авива в Газе.

Это также происходит в ключевой момент — 8 мая Белый дом должен выполнить требование Конгресса и подтвердить, что военные действия Тель-Авива с использованием оружия американского производства соответствуют законодательству США или международному праву. Если комиссия Конгресса выяснит, что Израиль нарушает правила, то это даст ему право заблокировать любые поставки оружия.

29 апреля агентство Reuters сообщило, что ряд высокопоставленных официальных лиц США передали госсекретарю Энтони Блинкену, что они не доверяют гарантиям Израиля. Ранее Тель-Авив обязался использовать оружие, поставляемое американцами, только в соответствии с международным правом.

В коллективном письме юристов говорится, что Израиль наносит неизбирательные бомбардировки Газы, которые приводят к большим жертвам среди гражданского населения. Кроме того, израильские военные неоднократно наносили удары по конвоям с гуманитарной помощью, а также по школам и больницам в эксклаве. Все это нарушает международное право и считается военным преступлением, согласно конвенциям ООН.

«Закон ясен и соответствует мнению большинства американцев, которые считают, что США должны прекратить поставки оружия Израилю, пока он не прекратит свою военную операцию в секторе Газа», — говорится в письме. Опросы, которые цитируют юристы, показывают: большинство сторонников Байдена в США хотят введения эмбарго на поставки оружия Израилю.