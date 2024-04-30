Казахстан собирается направить часть из $90 млн долларов, конфискованных у олигархов, на решение проблем с наводнениями. Комиссии по возврату незаконно выведенных активов Казахстана за последний год удалось вернуть в бюджет страны более 40 млрд тенге ($90 млн), которые казахстанские олигархи незаконно пытались отмыть за рубежом.

По сообщениям казахстанских СМИ, власти республики решили направить эти средства на социальные программы, основная часть пойдет жертвам наводнений на севере Казахстана. Комиссия также одобрила заключение инвестиционных соглашений на сумму 7 млрд тенге ($15,8 млн). Таким образом власти решили обязать олигархов, подпадающих под действие закона о возврате активов, построить два инфраструктурных объекта в Астане и Шымкенте.

«Работа по возврату активов — это прямое воплощение курса главы государства на восстановление социальной справедливости. Все возвращенные средства используются на благо народа Казахстана», — подчеркнул премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Проекты в Астане и Шымкенте направлены не только на развитие инфраструктуры, но и на то, чтобы стать двигателями экономического роста республики. Правительство ожидает двойную выгоду от создания новых рабочих мест и увеличения налоговых поступлений: решение насущных социальных проблем и одновременное стимулирование экономического роста.

26 апреля пресс-служба премьера отчиталась, что правительство выплатило компенсацию 12 642 семьям, пострадавшим от наводнений на севере и в центре страны. На сегодняшний день от жителей пострадавших регионов принято 21 658 заявлений на помощь. За последние две недели власти выделили более 645 млн тенге ($1,5 млн) на ремонтные работы в 468 домах.

Службы гражданской защиты Казахстана продолжают устранять последствия наводнения в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. Пик паводка, как ожидается, пройдет к концу этой недели, с 1 мая в регионе ожидают постепенный спад уровня воды.