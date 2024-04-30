Йеменские хуситы за последние сутки атаковали четыре судна, утверждая, что они связаны с Израилем или США.

Под удар попал контейнеровоз MSC Orion, который шел под флагом Португалии из порта Синише (Португалия) в Салалу (Оман). В качестве владельца судна зарегистрирована компания Zodiac Maritime, которая частично принадлежит израильскому бизнесмену Эялю Оферу.

Также под удар хуситов попал контейнеровоз Cyclades под флагом Мальты. Судно сообщило, что три ракеты ударили по кораблю на пути из Джибути в саудовский порт Джидда.

Кроме того, в ночь на 30 апреля повстанцы ударили по двум военным кораблям США. Американские военные отчитались о перехвате ракет. Также был перехвачен один БПЛА хуситов, который направлялся к американским военным кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon, находящимся в Красном море.

Военизированные формирования хуситов с ноября начали военную кампанию против коммерческого судоходства в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе. Через этот регион проходит до 15% всей мировой торговли.

Атаки йеменских повстанцев вынудили крупнейшие логистические компании мира, включая Maersk и Cisco, перенаправлять грузы по более длинным и дорогостоящим маршрутам в обход Южной Африки. На фоне атак израильский порт Эйлата потерял до 60% своей прибыли. Также пострадал Суэцкий канал, считавшийся одним из главных источников твердой валюты в египетском бюджете.

По данным Bloomberg, в январе Суэц потерял больше 50% своей выручки. В декабре 2023 года коалиция под эгидой США начала морское патрулирование Красного моря. С января американские и британские военные практически ежедневно наносят авиаудары по позициям хуситов. Однако атаки не только не сократили количество атак со стороны мятежников, движение напротив нарастило частоту ракетных ударов по коммерческим судам.

28 апреля хуситы сообщили, что сбили еще один американский беспилотник MQ-9 Reaper, демонстрируя, что военная кампания США против повстанцев не возымела успеха.