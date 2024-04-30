Власти Казахстана при организации в Алматы встречи глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова не будут выступать посредниками на переговорах. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Такие переговоры планируются у нас в Алматы. Мы сейчас на связи с нашими коллегами в Азербайджане и Армении. Предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Хотелось бы отметить, что речь о посредничестве Астаны не идет, мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемые «гуд офис», — сказал Смадияров.

Что такое «гуд офис», дипломат пояснять не стал.

Представитель МИД напомнил, что президент Казахстана Токаев в ходе недавних визитов в Азербайджан и Армению «отметил важность установления прочного долгосрочного мира между этими странами» и заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

Надо сказать, что в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Алматы.

Напомним, в середине апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что казахстанское правительство готово предоставить Армении и Азербайджану площадку для переговоров по заключению мирного соглашения.