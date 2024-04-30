Украина официально обратилась в Совет Европы с заявлением о частичном временном отступлении от выполнения обязательств по Европейской конвенции о защите прав и свобод человека, говорится в публикации на официальном сайте организации.

Документ, датированный 4 апреля, указывает на возможные временные ограничения конституционных прав и свобод украинских граждан в период действия военного положения.

Ограничения могут затронуть ряд основных прав, включая неприкосновенность жилья, тайну переписки и личной корреспонденции, свободу передвижения, а также свободу мысли и слова. Данные права гарантируются статьями 30-34, 38, 39 и 41–44 Конституции Украины.

В условиях военного положения могут быть применены и другие меры, нарушающие конвенцию, такие как принудительное отчуждение имущества для нужд государства, введение комендантского часа, особые правила въезда и выезда, ограничения на передвижение и запрет на изменение места жительства без соответствующего разрешения для лиц, находящихся на военном или специальном учете.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля 2024 года в десятый раз продлил действие военного положения на 90 дней. При каждом продлении Украина уведомляет Совет Европы о своих действиях, подчеркивая временный характер и необходимость таких мер. Военное положение — это особый правовой режим, который может быть введен в стране в ответ на внешнюю угрозу или агрессию. Этот режим включает в себя ряд мер, направленных на укрепление оборонной способности страны, обеспечение безопасности населения и защиту критически важных объектов.

Военное положение дает правительству дополнительные полномочия для мобилизации ресурсов, регулирования деятельности гражданской администрации, а также взаимодействия с вооруженными силами. Часто это влечет за собой ограничение некоторых гражданских прав и свобод в целях национальной безопасности.