Белый дом готовится запретить импорт обогащенного урана из России, несмотря на противодействие представителей атомной отрасли. Представители Совета нацбезопасности, Министерства энергетики и других ведомств обсуждают возможность ограничить закупки российского сырья. Это происходит на фоне того, что усилия Конгресса по блокированию поставок реакторного топлива из России зашли в тупик, отмечает агентство Bloomberg.

РФ остается крупнейшим поставщиком урана в США, на нее приходится четверть всего американского импорта радиоактивного топлива. От российского урана зависят более 90 коммерческих атомных реакторов в США.

Продажи приносят России около $1 млрд в год. Белый дом заявил, что зависимость от российских источников урана «создает риск для экономики США», потому администрация хочет постепенно отказаться от сырья из РФ. В то же время замена российских поставок может стать сложной задачей и приведет к повышению стоимости обогащенного урана на целых 20%. Это, в свою очередь, отразится на стоимости электроэнергии для простых жителей США, чего больше всего в год выборов опасается президент Байден.

«Мы продолжаем призывать Конгресс предпринять этот шаг, который обеспечит уверенность промышленности, союзникам и партнерам в том, что США приняли четкое решение создать надежную цепочку поставок ядерного топлива, независимую от враждебного влияния, на десятилетия вперед», — говорится в заявлении Совета национальной безопасности.

В начале года Конгресс выделил $2,7 млрд на развитие американской урановой промышленности. Однако меры зависят напрямую от введения ограничений или запрета на импорт обогащенного российского урана, отмечает Bloomberg. Палата представителей приняла в декабре законопроект о запрете импорта обогащенного урана из России, разрешая при этом импорт реакторного топлива до 2028 года. Однако Сенат заблокировал этот закон.