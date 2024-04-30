ПОЛИТИКА
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В США из-за протестов в поддержку Палестины арестовали 1000 студентов и преподавателей за 10 дней
Полиция арестовала десятки студентов Техасского университета в Остине. Всего за последние 10 дней протестов так называемой «Студенческой весны» в США арестовали около 1000 человек. По данным американских СМИ, акции протеста против войны в Газе проходят более чем в 70 университетах по всей стране. Студенты требуют от администраций вузов прекратить любое сотрудничество, в том числе академическое, с Израилем и связанными с ним компаниями. #trtнарусском #техас #студенты #палестина #израиль #газа #митинг #протест #арест #задержание #сша #студенческаявесна #trtrussian
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30 апреля 2024 г.
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