Александр Дугин, российский философ и политолог, дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Видео этого интервью длительностью 20 минут было опубликовано на YouTube канале Карлсона. Само интервью записано в Москве, однако точная дата съемки не указана.

В своем вступлении Карлсон отмечает, что на Западе Дугина называют «мозгом Путина» и что его идеи могут быть оскорбительными для некоторых людей.

В начале интервью Карлсон спросил о причинах «саморазрушительного пути», по которому, по мнению Дугина, пошли англоязычные страны, включая США, Великобританию, Австралию и Канаду.

«Я думаю, все началось с индивидуализма. Это было неправильное понимание человеческой природы, природы человека. Когда вы отождествляете индивидуализм с человеком, вы отсекаете все связи со всем остальным», — ответил Дугин.

Философ выразил мнение, что идет процесс «освобождения от человеческой идентичности», указывая на тенденции в трансгуманизме и постгуманизме, о которых говорят такие фигуры, как Клаус Шваб и Юваль Ной Харари.

В ответ на вопрос о том, почему Россия стала «главным врагом» для либералов в США, Дугин указал на роль президента РФ Владимира Путина.

«Во-первых, думаю, дело в том, что Путин — традиционный лидер. Когда он пришел к власти, он с самого начала пытался вывести нашу страну из-под глобального влияния. Он начал противостоять глобальной прогрессивной повестке», — заявил Дугин.

Дугин утверждает, что США противостоят традиционным ценностям и пытаются «разрушить институт семьи».

«И когда кто-то с ядерным оружием — последний, но не менее важный аргумент — решительно защищает традиционные ценности, то, я думаю, у них есть некоторые основания для этой русофобии и ненависти к Путину», — добавил он.