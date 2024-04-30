ПОЛИТИКА
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Вандализм против плакатов на турецком в Лейпциге
Около 400 предвыборных плакатов ХДС, в том числе на арабском и турецком языках, были уничтожены в одном из районов Лейпцига
Вандализм против плакатов на турецком в Лейпциге
Протестующие несут национальные флаги Германии и ультраправой партии Freie Sachsen («Свободная Саксония») во время демонстрации в Хемнице, 18 марта 2024 года / Фото: Reuters / Others
30 апреля 2024 г.

Немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС) разместила 400 предвыборных плакатов на арабском и турецком языках в одном из районов Лейпцига — все они были украдены и сорваны за одну ночь. Окружное отделение сетует на беспрецедентный акт вандализма против плакатов.

О происшествии в понедельник вечером сообщило окружное отделение христианских демократов. Полиция подтвердила факты дела по запросу и ведет расследование, среди прочего, по факту нанесения ущерба имуществу.

ХДС пожаловался на «беспрецедентный акт вандализма против плакатов». Особенно пострадали плакаты в районе вокруг Айзенбанштрассе, на которых на трех языках рекламировался лозунг «Больше порядка и безопасности». «Я веду предвыборную кампанию с 1990 года. Но я никогда не сталкивался с такой атакой», — сказал районный лидер ХДС Андреас Новак DPA.

Надо сказать, что в последние годы в Германии наблюдается рост расизма и исламофобии, подпитываемых пропагандой крайне правых групп. Свою озабоченность растущими антииммигрантскими и исламофобскими настроениями в Европе, в частности, высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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