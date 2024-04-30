Момент ареста пропалестинских активистов в Новом Орлеане

В соцсетях публикуют кадры столкновения пропалестинских активистов с полицией на площади Джексон в Новом Орлеане. Сообщается, что двенадцать участников протеста арестованы, 5 правоохранителей получили ранения. По словам полицейских, протестующие отказались покинуть парк после его закрытия в 19:00 по местному времени. #trtнарусском #активисты #палестина #израиль #газа #митинг #протест #арест #задержание #сша #новыйорлеон #trtrussian