ПОЛИТИКА
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Момент ареста пропалестинских активистов в Новом Орлеане
В соцсетях публикуют кадры столкновения пропалестинских активистов с полицией на площади Джексон в Новом Орлеане. Сообщается, что двенадцать участников протеста арестованы, 5 правоохранителей получили ранения. По словам полицейских, протестующие отказались покинуть парк после его закрытия в 19:00 по местному времени. #trtнарусском #активисты #палестина #израиль #газа #митинг #протест #арест #задержание #сша #новыйорлеон #trtrussian
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30 апреля 2024 г.
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