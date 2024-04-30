Соединенные Штаты предупредили о возможных мерах в отношении Китая, если будет подтверждено, что Пекин способствовал передаче вооружения от Северной Кореи в Россию. Об этом сообщил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель.

Патель ответил на вопрос, какие меры принимают США на фоне сообщений о том, что российский корабль, который перевозит северокорейское оружие, использует китайский порт.

«Мы считаем, что это не только рискованно для региона, но и демонстрирует пренебрежение к Украине. Поэтому мы будем продолжать принимать соответствующие меры, чтобы привлечь к ответственности соответствующих субъектов», — отметил Патель.

Представитель Госдепа подчеркнул, что Соединенные Штаты ясно дали понять Китаю, что любое предоставление летальной помощи из КНР, особенно в контексте международных конфликтов, будет считаться неприемлемым.

«И мы предпримем соответствующие шаги, чтобы привлечь их к ответственности, если такое произойдет. Мы подтвердили это и будем продолжать подтверждать это во время каждого нашего взаимодействия», — отметил американский чиновник.

В ходе своего визита в Пекин государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Белый дом готов ввести новые санкции против Китая, если последний продолжит поддерживать Россию в ее полномасштабной войне против Украины.

«Мы уже ввели санкции против более сотни китайских предприятий, экспортный контроль и тому подобное. И мы вполне готовы действовать, принимать дополнительные меры, и я очень четко дал это понять во время сегодняшних встреч», — заявил Блинкен.