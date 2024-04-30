ПОЛИТИКА
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Последствия российского ракетного удара по Одессе
Российская армия вечером 29 апреля нанесла удар по Одессе баллистической ракетой «Искандер» с кассетным боеприпасом, сообщает Генпрокуратура Украины. Пять человек погибли, больше 30 ранены. Известно, что среди пострадавших двое детей и беременная женщина. #trtнарусском #россия #украина #одесса #удар #война #ракета #атака #боеприпасы #пострадавшие #армия #армияроссии #армияукраины #trtrussian
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30 апреля 2024 г.
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