Джарех Себастьян Далке, 32-летний житель Колорадо-Спрингс и бывший сотрудник АНБ, был приговорен к 22 годам заключения за попытку продать секретную информацию, касающуюся национальной обороны США.

В октябре 2023 года Далке признал себя виновным по шести пунктам обвинения. Работая дизайнером по безопасности информационных систем в АНБ, он пытался получить 85 000 долларов в обмен на информацию, находящуюся в его распоряжении.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, с августа по сентябрь 2022 года Далке для демонстрации своего доступа к секретным материалам и готовности делиться ими использовал зашифрованный почтовый ящик для передачи выдержек из трех секретных документов человеку, которого он ошибочно считал российским агентом.

Далке полагал, что предоставляемая им информация будет полезна для России. Позже он договорился о встрече на железнодорожной станции Union Station в Вашингтоне, чтобы передать дополнительные секретные материалы предполагаемому российскому агенту, который на самом деле был сотрудником ФБР.

Используя портативный компьютер и следуя инструкциям «российского агента», Далке передал пять файлов, четыре из которых содержали сверхсекретную информацию. Пятый файл, письмо, начиналось фразой на русском языке: «Мои друзья! Я очень рад наконец предоставить вам эту информацию. Я с нетерпением жду нашей дружбы и совместной пользы. Пожалуйста, дайте мне знать, если есть желаемые документы, которые нужно найти, и я постараюсь это сделать, когда вернусь в свой главный офис».

Далке был арестован агентами ФБР 28 сентября 2023 года вскоре после того, как он передал файлы. В понедельник, после признания вины по шести пунктам обвинения, он был приговорен к 21 году и 10 месяцам тюремного заключения.

Похожий судебный процесс проходит в настоящее время в Германии. Там бывший офицер Бундесвера признался, что передавал России секретные военные сведения. По словам военнослужащего, он сам предложил России свои услуги, потому что надеялся «помочь избежать эскалации войны в Украине».

По версии обвинения, в 2023 году бывший офицер связался с генеральным консульством России в Бонне и предложил помощь. Позже он передал российской стороне файлы с техническими данными и фотографиями документов, содержащих информацию о боеприпасах и авиационной технике.