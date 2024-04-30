Группа студентов Колумбийского университета забаррикадировалась в здание Гамильтон-холла

Группа студентов Колумбийского университета в США забаррикадировалась в академическом корпусе Гамильтон-холла на территории кампуса.Эскалацию спровоцировало отчисление студентов из вуза, которые продолжают протесты в поддержку Палестины и требуют от администрации университета «прекратить связи с компаниями, которые сотрудничают с Израилем».Интересный факт, но Гамильтон-Холл уже баррикадировали ранее в прошлом, в частности, во время студенческих протестов, связанных с войной во Вьетнаме в 1968 году и южноафриканским апартеидом в 1985 году. #trtнарусском #колумбия #студенты #палестина #израиль #газа #митинг #протест #арест #университет #сша #студенческаявесна #гамильтонхолл #баррикада #вьетнам #trtrussian