ПОЛИТИКА
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Группа студентов Колумбийского университета забаррикадировалась в здание Гамильтон-холла
Группа студентов Колумбийского университета в США забаррикадировалась в академическом корпусе Гамильтон-холла на территории кампуса.Эскалацию спровоцировало отчисление студентов из вуза, которые продолжают протесты в поддержку Палестины и требуют от администрации университета «прекратить связи с компаниями, которые сотрудничают с Израилем».Интересный факт, но Гамильтон-Холл уже баррикадировали ранее в прошлом, в частности, во время студенческих протестов, связанных с войной во Вьетнаме в 1968 году и южноафриканским апартеидом в 1985 году. #trtнарусском #колумбия #студенты #палестина #израиль #газа #митинг #протест #арест #университет #сша #студенческаявесна #гамильтонхолл #баррикада #вьетнам #trtrussian
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30 апреля 2024 г.
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