ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Молдова готовится к защите
Разведка Великобритании предупредила, что Россия планирует провести волну гибридных атак накануне президентских выборов и референдума в Молдове
Молдова готовится к защите
Молдова готовится к защите / Photo: Reuters
30 апреля 2024 г.

Британская разведка предупреждает о планах России провести серию гибридных атак в Молдове перед президентскими выборами и референдумом о вступлении страны в Евросоюз, запланированными на осень этого года.

По данным СМИ, Великобритания поделится разведывательными данными с властями Молдовы, чтобы в ближайшие месяцы помочь стране противостоять угрозе со стороны российских агентов.

По информации британского Министерства иностранных дел, глава МИД Молдовы Михай Попшой во вторник проведет встречу в Лондоне с младшим министром по делам Европы Нусратом Гани. Основной темой обсуждения станет «российское подрывное вмешательство». Также запланирована встреча министров обороны обеих стран.

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой ранее отмечал, что страна сталкивается с серьезными угрозами со стороны России, которые могут затруднить путь Молдовы к членству в Евросоюзе.

«Россияне учатся и приспосабливаются, и они пытаются использовать демократический процесс против нас. Чтобы свергнуть демократическое правительство в Молдове», – отметил Попшой.

По данным властей Молдовы, угрозы со стороны России включают в себя дезинформацию и другие формы гибридного вмешательства, направленные на подрыв доверия к демократическим процессам в стране.

Ранее молдавские оппозиционные партии заявили о создании политического блока «Победа» в преддверии выборов президента и референдума по вступлению в ЕС. Блок поддерживает вступление Молдовы в ЕАЭС и выступает против евроинтеграции. Первый съезд представителей пророссийской платформы состоялся в Москве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us