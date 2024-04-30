Британская разведка предупреждает о планах России провести серию гибридных атак в Молдове перед президентскими выборами и референдумом о вступлении страны в Евросоюз, запланированными на осень этого года.

По данным СМИ, Великобритания поделится разведывательными данными с властями Молдовы, чтобы в ближайшие месяцы помочь стране противостоять угрозе со стороны российских агентов.

По информации британского Министерства иностранных дел, глава МИД Молдовы Михай Попшой во вторник проведет встречу в Лондоне с младшим министром по делам Европы Нусратом Гани. Основной темой обсуждения станет «российское подрывное вмешательство». Также запланирована встреча министров обороны обеих стран.

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой ранее отмечал, что страна сталкивается с серьезными угрозами со стороны России, которые могут затруднить путь Молдовы к членству в Евросоюзе.

«Россияне учатся и приспосабливаются, и они пытаются использовать демократический процесс против нас. Чтобы свергнуть демократическое правительство в Молдове», – отметил Попшой.

По данным властей Молдовы, угрозы со стороны России включают в себя дезинформацию и другие формы гибридного вмешательства, направленные на подрыв доверия к демократическим процессам в стране.

Ранее молдавские оппозиционные партии заявили о создании политического блока «Победа» в преддверии выборов президента и референдума по вступлению в ЕС. Блок поддерживает вступление Молдовы в ЕАЭС и выступает против евроинтеграции. Первый съезд представителей пророссийской платформы состоялся в Москве.