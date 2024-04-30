ПОЛИТИКА
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Протесты в Тель-Авиве переросли в столкновения
Протесты в Тель-Авиве у здания штаба партии «Ликуд», возглавляемой премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, переросли в столкновения с полицией. Для разгона толпы правоохранители применили водомет. Сообщается, что по меньшей мере 5 человек задержаны. Протестующие требуют от правительства Нетаньяху немедленно добиться освобождения заложников. #trtнарусском #тельавив #протест #израиль #палестина #газа #израильтяне #евреи #митинг #нетаньяху #хамас #заложники #полиция #освобождение #ликуд #trtrussian
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30 апреля 2024 г.
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