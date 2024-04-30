ПОЛИТИКА
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Момент паники во время стрельбы в Мэриленде
Полиция Мэриленда опубликовала видео момента стрельбы на празднике старшеклассников 19 апреля, в результате которой пятеро подростков получили ранения. С начала этого года это уже 120-й случай массовой стрельбы в США. По данным полиции, подозреваемого не удалось задержать, так как после выстрелов в парке началась паника. #trtнарусском #мэриленд #стрельба #полиция #школьники #праздник #ранение #подростки #парк #сша #trtrussian
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30 апреля 2024 г.
Истории
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