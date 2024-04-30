Монголия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области жилищного строительства, в рамках которого Турция обязуется поделиться своим опытом строительства социального жилья и развития жилищного сектора с Монголией.

Церемония подписания состоялась в Министерстве окружающей среды, градостроительства и изменения климата Монголии в присутствии министра данного ведомства Мехмета Озхасеки и его монгольского коллеги, министра строительства и городского развития Церенпила Даваасурена.

В своем заявлении в социальных сетях министр Озхасеки выразил надежду, что «подписанный меморандум о передаче опыта нашей страны в области градостроительства и жилищного строительства братской стране Монголии принесет пользу обеим нашим странам».

«Мы будем делиться с Монголией нашим опытом строительства социального жилья для семей с низкими доходами, а также содействовать развитию жилищного сектора в этой стране, используя опыт нашего бренда – Управления массового жилищного строительства Турции (TOKI)», — добавил Озхасеки.

Ожидается, что данное соглашение окажет существенную помощь Монголии в решении проблем с доступным жильем и развитии ее градостроительной отрасли.