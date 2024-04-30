Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик выступил с осуждением сионизма и действий премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа. «Сионизм приводит к нефункциональности всех накоплений цивилизации», — заявил он.

«Менталитет геноцида Нетаньяху в настоящее время представляет собой угрозу для человечества, это агрессия, это политика геноцида», — продолжил Челик. Он призвал человечество «противостоять этому менталитету геноцида» израильского правительства.

«Несмотря ни на что, человеческая совесть, глобальная совесть победят этот менталитет геноцида», — подчеркнул представитель AK Parti. Он осудил «жестокость» в отношении палестинцев на оккупированных землях.

«Мы будем до конца бороться с этим менталитетом геноцида. Его виновники предстанут перед международными судами», — заявил Челик. «Борьба детей и женщин в Газе обязательно одержит верх».

«Продолжая курс на защиту человечности и достоинства, мы продолжим поддерживать Газу», — резюмировал он.

В дополнение к этим заявлениям Челик обсудил визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак и его значение в контексте текущих региональных конфликтов, а также выразил одобрение позитивным изменениям в Ираке и подписанным 26 соглашениям, касающимся, среди прочего, борьбы с терроризмом и сотрудничества в сфере водных ресурсов.

Челик также прокомментировал важные региональные проекты, направленные на обеспечение стабильности. «Есть много сил, не желающих реализации проекта «Дорога развития», который соединит Басру с Турцией, и которые хотят продолжения хаоса в регионе. Но Турция продолжает поддерживать этот проект ради мира и стабильности», — заявил он.

Представитель правящей партии положительно оценил визит президента Германии Штайнмайера, заявив, что обновление Таможенного союза и восстановление отношений между ЕС и Турцией станет «образцом для всего мира».

Подчеркнув, что Турция внимательно следит за вопросами, касающимися Азербайджана, Челик отметил, что установка пограничного столба на границе между Азербайджаном и Арменией несет хоть и символическое, вместе с тем «огромное значение».

Челик подчеркнул, что в Турции с одобрением воспринимают послания Армении, указывающие на готовность содействовать миру в регионе и отказ от агрессивных действий против Азербайджана.

Также Челик поздравил Управление коммуникаций Администрации президента Турции и Генеральное управление TRT в связи с запуском TRT Español, заявив, что усилия TRT и агентства «Анадолу» по донесению голоса Турции до мира и правильному объяснению ее позиций имеют очень важное влияние, особенно в вопросе Газы.